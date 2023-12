Acevedo tem lesão confirmada e será submetido a cirurgia; confira | A TARDE

O uruguaio Nicolás Acevedo, que está emprestado ao Esporte Clube Bahia pelo New York City, teve uma lesão de Ligamento Cruzado Anterior no joelho direito diagnosticada e precisará ser submetido a cirurgia para tratar. O volante precisou ser substituído na partida contra o Atlético-MG, que livrou o Esquadrão do rebaixamento, no primeiro tempo, após divida contra um atleta do Galo na linha do meio campo. Nico ainda tentou voltar para partida, mas não resistiu e acabou deixando o jogo.

Confira a nota divulgada pelo Esporte Clube Bahia:

"O Bahia informa que o volante Nico Acevedo teve diagnosticada uma lesão do Ligamento Cruzado Anterior no joelho direito. O atleta será submetido a uma cirurgia. Bahia e New York City ainda estão ajustando como será o tratamento".

Acevedo foi um dos destaques do Esquadrão na temporada, caindo nas graças do torcedor, que sempre admirou seu futebol aguerrido. Na partida de quarta-feira, 6, a torcida cantou o nome do uruguaio enquanto ele deixava o campo nitidamente cabisbaixo.