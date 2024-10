Ex-Bahia é destaque na europa e chama atenção de comentarista

Saldanha deixou o Bahia em 2021 - Foto: Felipe Oliveira | E.C.Bahia

Natural de Uberaba, no interior de Minas, mas revelado nas categorias de base do Esporte Clube Bahia, Matheus Saldanha segue impressionando durante sua passagem pelo leste europeu. Atualmente defendendo as cores do Ferencváros, da Hungria, o ex-Pivete de Aço se destacou atuando pelo Partizan, da Sérvia, onde marcou 21 gols em 39 jogos, além de distribuir cinco assistências.

O destaque em Belgrado lhe rendeu uma transferência para um gigante hungaro, o Ferencváros, detentor de 34 títulos do campeonato local. No clube desde o início da atual temporada, o atacante de 25 anos continua chamando atenção pelos números, com quatros gols marcados, em três partidas oficiais pela equipe.

| Foto: Redes sociais

Leia mais:



>> "Nenhuma orientação especial", diz Cauly sobre Ceni cobrar mudanças

>> Bahia divulga programação da semana para duelo diante do Flamengo

Nas redes sociais, o jornalista Gustavo Hofman, da ESPN, não poupou elogios à Saldanha: “O início da trajetória do atacante Matheus Saldanha no Ferencváros é impressionante. [...] A carreira de Saldanha no leste europeu é bem marcante".

No último final de semana, o ex-jogador do Bahia marcou três gols na vitória do Ferencváros por 3 a 0 sobre o Puskás Akadémia, em Budapeste.

Veja a postagem completa: