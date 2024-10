CBF destina R$20 milhões aos clubes gaúchos afetados por enchentes

Ednaldo Rodrigues reunido com representantes das equipes gaúchas - Foto: Joilson Marconne / CBF

Após as enchentes que acometeram o estado do Rio Grande do Sul neste ano, que gerou uma paralisação do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol irá transferir cerca de R$20 milhões aos clubes gaúchos. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 30, o valor visa ressarcir as despesas com logística, a exemplo de transporte e hospedagem.

Desta maneira, em reunião com representantes dos três clubes (Internacional, Grêmio e Juventude) e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, reafirmou o seu compromisso com o futebol brasileiro e no auxílio necessário voltado para as equipes prejudicadas.

"A CBF reconhece a situação excepcional enfrentada pelos clubes do Rio Grande do Sul nesta temporada em virtude da tragédia ambiental sem precedente e decidiu disponibilizar essa verba para ajudá-los neste período após consultar o Departamento Jurídico e o Departamento de Governança e Conformidade", afirmou Ednaldo.

Durante o período das chuvas, que provocaram 183 mortes e afetaram mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul foram afetados. As equipes prejudicadas que disputam as Séries C e D do Brasileiro e a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, que foi interrompida, também serão beneficiadas com a verba da CBF.

Com os alagamentos, as equipes foram prejudicadas, sem poder utilizar os seus estádios ou centros de treinamentos. Assim, moveram-se para outras cidades do Brasil, como é o caso do Internacional, que jogou em Barueri (SP), Criciúma (SC), Florianópolis e Caxias do Sul. O Grêmio, por sua vez, não teve um destino tão diferente, já que recebeu partidas em Curitiba, Cariacica (ES), Chapecó (SC) e Caxias do Sul.

Por não ser da capital gaúcha, o Juventude, que também foi prejudicado, conseguiu manter os seus jogos no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Colorados e tricolores só viveram essa realidade meses depois, já que o Beira-Rio só foi liberado somente no fim de agosto, enquanto a Arena do Grêmio só foi receber torcedores em setembro.

“Desde o primeiro momento que passamos por esse problema, das enchentes, a CBF, por meio do presidente Ednaldo, sempre foi muito atenta e solícita, preocupada com a nossa situação. Saímos daqui felizes e agradecendo imensamente o presidente e a CBF por todo apoio aos clubes do Rio Grande do Sul, não só os da Séries A, C e D do Brasileirão, como também aos do interior do Estado”, disse Luciano, presidente da FGF.