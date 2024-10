Grupo de ‘bets’ pede que sites proíbam uso de Bolsa Família em apostas

Associações querem apoiar decisão do governo referente ao assunto - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

A diretoria da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) vai recomendar que as casas de apostas onlines, conhecidas como ‘bets’, recusem cartão de débito vinculado ao Bolsa Família.

A medida surge após o levantamento divulgado pelo Banco Central que mostrou que os beneficiários do programa já gastaram R$ 3 bilhões via Pix com as apostas.

A ANJ possui, ao todo, 17 ‘bets’ associadas, são elas: GaleraBet/PlayTech; Big Brazil; F12; PagBet; BetNacional; Mr. Jack; Parimatch; BetFast; Aposta Ganha; Liderança Capitalização; ZRO Bank; Propane; PAAG; Clear Sale; BetBox tv; StarsPay; WEpayments; 1xBet e PG Soft.

Na mesma toada, o Instituto Brasileiro do Jogo Responsável (IBJR) publicou uma nota às suas associadas declarando apoio a qualquer decisão do governo sobre o assunto.

“O comprometimento do governo em proibir o uso de cartões de crédito e do Bolsa Família para transações de apostas reflete uma preocupação legítima com o endividamento da população vulnerável. Os membros do IBJR já se comprometeram voluntariamente a banir as transações com cartões de crédito em suas plataformas", diz o comunicado.

Para além, o IBJR ainda destacou que "a necessidade de reavaliar as medidas pensadas até o momento sobre o uso do Pix". A entidade tem três associadas, são elas: a bet365, betway e KTO.