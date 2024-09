27/08/2024 às 10:34 - há XX semanas | Autor: Da Redação APOSTAS Governo começa a analisar pedidos para regularização de bets Com a conclusão do processo de regularização, o governo federal deverá implementar sanções rigorosas àquelas empresas que não estiverem regularizadas

Somente as empresas que obtiverem a autorização do Ministério da Fazenda e do Ministério do Esporte poderão utilizar o domínio “bet.br” - Foto: Divulgação | Shutterstock

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda começou a examinar os 113 pedidos de registro para a regularização de bets que desejam atuar no mercado brasileiro de apostas de quota fixa. Esses pedidos foram formalizados até a semana passada no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) e serão analisados em ordem cronológica, conforme a chegada. Com a conclusão do processo de regularização, o governo federal deverá implementar sanções rigorosas contra plataformas de apostas esportivas e jogos online que não estiverem devidamente autorizadas a partir de 1º de janeiro do próximo ano. A Associação Nacional de Jogos e Loterias compartilha essa expectativa, conforme declarado pelo diretor de Comunicação da entidade, Leonardo Benites, que também é proprietário de uma agência de marketing especializada em apostas. Leia também: >> ‘Publi’ de bets: Saiba o que pode e o que não pode em apostas online

>> Liberado pelo Governo, ‘Jogo do Tigrinho’ terá regras rígidas; veja o que muda

>> Apostadores usam bets como fonte de renda, e aumenta alerta de riscos Somente as empresas que obtiverem a autorização do Ministério da Fazenda e do Ministério do Esporte poderão utilizar o domínio “bet.br” em suas marcas na internet. Cada autorização concedida permitirá que a empresa explore até três marcas diferentes. Entre os 113 pedidos, 108 empresas solicitaram a regulamentação, sendo que cinco delas submeteram dois pedidos cada, podendo assim explorar até seis marcas, caso aprovadas.

A previsão da SPA é que cerca de 220 sites poderão oferecer apostas de forma autorizada e regulada. Segundo uma apuração da Agência Brasil, foi possível identificar a origem de 65 registros de empresas que buscam a regularização. Desses, 29 são de companhias registradas em Curaçao, 13 no Brasil, seis em Malta e cinco no Reino Unido. Os 12 restantes provêm de países como Armênia, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, Grécia e Hungria.

Compartilhe essa notícia com seus amigos