Governo dá mais um passo para impedir uso do Bolsa Família com ‘bets’

O governo Lula (PT) deu mais um passo para coibir o uso do programa de transferência de renda, Bolsa Família, nas plataformas de jogos de apostas onlines, conhecidas como ‘bets’. Além do bloqueio do benefício, a gestão estuda a possibilidade de mudar a titularidade do benefício.

Caso identifique o uso do programa para as jogatinas, o governo pretende mudar o nome do contemplado no cartão do programa, escolhendo entre os membros maiores de idade da família como o titular, de acordo com o jornal O Globo.

A medida surge após um levantamento feito pelo Banco Central que identificou que beneficiários do programa já gastaram R$ 3 bilhões via Pix com casas de apostas onlines.

Nesse sentido, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pretende rastrear os membros que fazem o uso do Bolsa Família com esta finalidade por meio do CPF.

“A regra impedirá o pagamento ou débito no cartão do Bolsa Família. Haverá também monitoramento pelo uso do CPF. Após conferir o CPF do benefício, se os recursos foram usados indevidamente, podemos mudar o titular ou suspender repasse em dinheiro e atender a família com cozinha solidária ou cesta de alimento”, disse o ministro Wellington Dias.

A pasta se reunirá, nos próximos dias, com órgãos de controle e autoridades responsáveis para tratar sobre o tema. A decisão final cabe ao presidente Lula (PT).