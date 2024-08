Brasil deve sair do Mapa da Fome até 2026, diz ministro

Segundo os dados da ONU mostram queda “significativa” da fome no Brasil em 2023 - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O governo federal tem objetivo de tirar o Brasil do Mapa da Fome até 2026, que é quando finaliza o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi dada pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

“No caminho que estamos é possível sair do mapa da fome até o fim do governo, em 2026”, disse ele durante divulgação do relatório "O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo" 2024, nesta quarta-feira, 24, no Rio de Janeiro.

Segundo os dados da ONU mostram queda “significativa” da fome no Brasil em 2023, maior do que a esperada pelo governo. De acordo com o estudo da FAO, 8,4 milhões de brasileiros são considerados subnutridos, o equivalente a 3,9% da população.

Para sair do Mapa da Fome, um país precisa registrar uma taxa de falta crônica de alimentos inferior a 2,5% da população por três anos seguidos. Ainda conforme Dias, a não melhora dos níveis do triênio de 2014 a 2016, quando o país estava fora do Mapa da Fome, se deve à extinção de programas sociais e de mudanças na política de transferência de renda pelo governo anterior.

“Não se trata só de dinheiro. Precisamos alcançar todas as pessoas, num país continental como o Brasil”, completou Dias.