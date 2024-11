Flamengo não afasta Bruno Henrique, suspeito de manipular resultado

Bruno Henrique - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

O atacante Bruno Henrique não será afastado, ao menos neste primeiro momento, pela diretoria do Flamengo. Alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação num jogo de Campeonato Brasileiro do ano passado, o atleta está confirmado para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira, 6.

Segundo o Globo Esporte, Bruno Henrique conversou com o departamento de futebol e seguirá exercendo normalmente a sua atividade.

O caso: Entenda o motivo para Bruno Henrique ser investigado por manipulação

Bruno Henrique é suspeito de ter tomado cartões no confronto entre Flamengo e Santos, no dia 1 de novembro de 2023, pelo Brasileirão, para beneficiar apostadores.

Mais de 50 policiais federais cumprem na manhã desta terça-feira 12 mandados de busca e apreensão (não há mandados de prisão) em endereços no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG).

Entre os endereços que são alvo da PF no Rio estão o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, a Gávea, sede social do clube, e a casa do jogador na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Bruno Henrique estava no residência, onde foram apreendidos computador e celular.