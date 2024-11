Ceni já condenou ameaças da torcida do Bahia em 2023; relembre

Rogério Ceni se posiciona firmemente contra protestos violentos da torcida do Bahia - Foto: Divulgação / EC Bahia

Antes do confronto direto contra o São Paulo, torcedores do Bahia protestaram contra o desempenho ruim da equipe no segundo turno do Brasileirão e com as decisões do técnico Rogério Ceni em relação a montagem do time. Uma faixa foi colocada no viaduto da Fonte Nova, com as frases "Ceni Burro", "Time Covarde" e "Acabou a Paz", além de um boneco de Judas enforcado com a foto do treinador.

Ceni se posicionou firmemente contra as ações violentas da torcida durante às últimas rodadas da Série A de 2023.

Leia mais:

>> Rogério Ceni encara o São Paulo para superar 'mancha' no currículo

>> Bahia desafia má fama de "ressuscitar defuntos" no Brasileirão; relembre

>> Lucho deve ser titular contra o São Paulo; veja opções de Ceni

Ceni repudiou ameaças contra jogadores em 2023

Após a goleada por 4 a 1 contra o Atlético-MG, pela última rodada do Brasileirão 2023, em jogo que garantiu o Esquadrão de Aço na Série A, Rogério Ceni condenou a maneira que a torcida protestou.

Foram alvos o atacante Ademir, que perdeu uma chance clara de gol no jogo anterior contra o América-MG, além dos zagueiros Kanu e Vitor Hugo, o lateral-direito Cicinho e o atacante Everaldo que sofreram ameaças.

Jogadores e dirigentes do Bahia foram alvo de ameaças em 2023 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em coletiva após a partida no dia 7 de novembro de 2023, Ceni criticou duramente as ações da torcida e ressaltou que o futebol é entretenimento. Ele declarou que a indigação deveria ser mais firme com problemas sociais que assolam o país.

"Que as pessoas tenham mais discernimento. Sei que o futebol é muito no nosso país, mas não vejo as pessoas ficando mais indignadas por coisas mais graves que acontecem. Coisas ligadas a falta de comida, fome, educação, saúde. Se as pessoas se indignassem mais com isso, e menos com entretenimento, seria melhor. A gente seria mais patriota. Por isso que muitas vezes a gente inveja os argentinos. Isso não confere com o propósito do futebol", disse Ceni.

Por conta das ameaças ao técnico Rogério Ceni, o Bahia acionou a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Através de nota a imprensa, classdificou os atos como "inaceitáveis" e espera que os autores sejam punidos no rigor da lei.