Rogério Ceni encara o São Paulo para superar 'mancha' no currículo

Há exatamente um mês, pela 29ª rodada do Brasileirão, o Bahia entrava em campo em Salvador com a missão de vencer o Flamengo, recuperar-se no torneio e quebrar um incômodo tabu do técnico Rogério Ceni, que jamais havia sequer empatado com o Rubro-Negro carioca na carreira de treinador. O Tricolor perdeu por 2 a 0 aquele confronto, mas o destino colocou novamente para o comandante do Esquadrão um cenário muito parecido, agora para superar uma outra escrita negativa do currículo: nunca ter vencido o São Paulo, clube do qual é o maior ídolo como jogador e que encara o time baiano a partir das 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Nacional.

Como treinador, desde 2017, Rogério enfrentou o São Paulo em dez oportunidades, comandando três equipes diferentes: Fortaleza (5 jogos), Flamengo (3) e Bahia (2). Foram oito derrotas e dois empates, com nove gols marcados, 20 sofridos e aproveitamento de apenas 6,7%. Em um recorte apenas de jogos do Brasileirão, o índice é de 0%, já que as duas igualdades aconteceram em duelos da Copa do Brasil.

Nos jogos pelo Bahia, a primeira derrota veio com requintes de crueldade, com um gol no último minuto, na reta final do Brasileirão do ano passado, na Fonte Nova. Já nessa temporada o encontro foi no Morumbi, e o revés veio numa das piores partidas do Tricolor no campeonato, com um 3 a 1 que facilmente poderia ter sido uma goleada histórica.

Mudanças

Após perder para o Vasco na última rodada, Ceni anunciou que faria mudanças no time para o duelo de hoje. Incomodado com a baixa pontuação do Tricolor no returno, ele garantiu que faria alterações na maneira de atuar da equipe. “Jogar bem e não jogar bem, perder e ganhar, é parte do jogo. Mas a maneira como você se posta dentro de campo, não tem motivos para o time ter se postado dessa maneira. Foi longe de aceitável a primeira parte do jogo. Tudo tem o seu limite. Vamos ter tempo para treinar e encontrar as soluções”, disse o treinador, que indicou que teria Biel no time se não tivesse se contundido.

Como o atacante segue lesionado e não treinou durante a semana, Rogério Ceni tende a suprir a ausência de Thaciano, suspenso, com a entrada do centroavante uruguaio Lucho Rodriguez. Outras mudanças na equipe podem ser as entradas de Ademir e Acevedo, que foram muito bem no duelo no Rio de Janeiro. Everaldo e Cauly, que foram mal em São Januário, têm suas vagas de titular sob risco.

Everton Ribeiro

Na véspera do jogo decisivo, Everton Ribeiro foi o jogador escolhido pela assessoria de imprensa do Bahia para a entrevista coletiva de ontem. O capitão do Tricolor, que já havia reconhecido o mau comportamento do time nessa reta final do campeonato, saiu em defesa do técnico Rogério Ceni e disse que as mudanças cabem muito mais aos jogadores, que precisam fazer os ajustes dentro de campo.

“A gente continua na briga por Libertadores e sabe das nossas qualidades e objetivos. É mais com a gente dentro de campo que com repertório. (...) Essa semana foi de muito treinamento e conversa. Internamente falamos que temos que melhorar. Reta final, temos que estar mais atentos aos detalhes. E agora é botar em prática. Tentei passar tranquilidade também. Depois da derrota fica um clima pesado, pode ter desânimo. Mas, aqui, é pensamento positivo e querer o melhor. Tenho certeza que estamos preparados e vamos em busca do triunfo”, disse.

Duelo direto

Com 46 pontos, o Bahia é o 7º colocado do Brasileirão e está a cinco do São Paulo, que está no 6º lugar, com 51. Um triunfo na noite de hoje, além de servir para ajudar a fazer as pazes com a torcida e acabar com o incômodo tabu, serviria para aproximar o Tricolor baiano do paulista na tabela de classificação, a seis rodadas do final do torneio.

Se o Bahia vive um momento complicado na competição, por outro lado o São Paulo não vence fora de casa há 12 rodadas. Como mandante, o Esquadrão tem 71% de aproveitamento, e aposta todas suas fichas na Fonte Nova e sua torcida para garantir uma vaga na Libertadores. Dos sete duelos que restam no Brasileirão, quatro serão em Salvador. Até ontem, 23 mil tricolores já haviam feito o inédito checkin para acompanhar a partida de hoje no estádio.