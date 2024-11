Bahia desafia má fama de "ressuscitar defuntos" no Brasileirão; relembre

O São Paulo não havia vencido fora de casa no Brasileirão de 2023 e conquistou uma vitória sobre o Bahia na Fonte Nova - Foto: Divulgação

Se preparando para enfrentar o São Paulo, que possui 12 jogos consecutivos sem vencer fora de casa, o Bahia desafia um retrospecto curioso neste Campeonato Brasileiro. Com a má fama de "ressuscitar defuntos", o Tricolor possui um histórico de quebrar sequências negativas dos adversários em confrontos diretos.

Leia mais:

>> Vasco é o time da Série A que mais perdeu para o Bahia no Brasileirão

>> Sem Biel, Bahia está pronto para jogo contra o São Paulo

>> Próximo adversário do Bahia, São Paulo tem retrospecto negativo fora de casa

Neste Brasileirão, o caso que ficou marcado foi a derrota para o Bragantino, por 2 a 1, pela 25ª rodada da competição. O clube paulista estava sem vencer há nove partidas quando conquistou a vitória diante do Bahia, no Nabi Abi Chedid. Durante o jejum de triunfos, o Massa Bruta ainda sofreu com eliminações nas Copas do Brasil e Sul-Americana.

Nesta terça-feira, 5, o Tricolor terá a chance de quebrar essa má fama de uma vez por todas. O Esquadrão de Aço recebe o São Paulo, que venceu uma partida fora de casa pela última vez há quatro meses, no dia 3 de julho, contra o Athletico-PR, por 2 a 1. O duelo está marcado para às 21h30, na Arena Fonte Nova.

Outro caso marcante neste ano foi o duelo entre Atlético-GO e Bahia, no estádio Antônio Accioly. Mesmo saindo com o empate na partida, o episódio ficou na memória do torcedor já que o Rubro-Negro ainda não havia vencido no Brasileirão e amargava uma sequência de 18 jogos sem vencer. No duelo, que terminou em 1 a 1, o Tricolor empatou com gol marcado por Jean Lucas aos 54 minutos do segundo tempo.

Jogos contra Cuiabá e Fortaleza também se encaixam nessa ocasião. Na 17ª rodada, o Esquadrão saiu derrotado dentro de casa diante do Dourado, que não vencia há cinco jogos, e passou um vexame, na 28ª rodada, ao ser goleado pelo Leão do Picí, que amargava uma sequência negativa de quatro jogos, na Arena Castelão.

"Ressuscitar defuntos" também foi o que o torcedor tricolor pensou na última vez que Bahia e São Paulo se encontraram na Arena Fonte Nova. Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor perdeu para o clube paulista, que ainda não havia vencido fora de casa durante toda a competição. A partida, que terminou em 1 a 0, foi decidida com gol marcado por Caio Paulista aos 52 minutos do segundo tempo.