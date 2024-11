Próximo adversário do Bahia, São Paulo tem retrospecto negativo fora de casa

Jogadores do São Paulo reunidos - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Na briga por uma vaga na Libertadores, o Bahia recebe o São Paulo nesta terça-feira, 5, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Para a partida, o Esquadrão conta com um fator positivo: o retrospecto ruim do Tricolor paulista, que soma apenas dois triunfos nos últimos 10 jogos.

Desde a 11ª rodada, quando perdeu para o Vasco por 4x1, o São Paulo somou seis derrotas e dois empates, vencendo apenas o Athletico-PR, por 2x1, e o Cruzeiro, por 1x0. Nesse período, sofreu 15 gols e marcou apenas sete.

Apesar do desempenho ruim nos últimos duelos, o São Paulo tem o 7º melhor aproveitamento como visitante, com 35,56%. No total, em 16 jogos até aqui, conquistou quatro vitórias e perdeu sete jogos.

O Bahia, por sua vez, tem bons números jogando na Arena Fonte Nova, com 71.11%. Ao todo, a equipe de Rogério Ceni venceu 10 jogos em 15 jogos, tendo perdido apenas três jogos.

No último encontro em Salvador, o resultado foi positivo para a equipe tricolor, que venceu pelo placar de 1x0. O resultado foi um banho de água fria para a torcida tricolor baiana, que viu Caio Paulista marcar aos 52 da segunda etapa. Apesar do placar, o Esquadrão conseguiu vencer a luta contra o rebaixamento.