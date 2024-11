Após vencer fora de casa, Vitória diminui drasticamente chance de rebaixamento

De acordo com os dados da UFMG, o Rubro-Negro tem 8,9% de probabilidade de ser rebaixado - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Após vencer o Athletico por 2 a 1, de virada, no último sábado, 2, na Ligga Arena, a chance de o Leão ser rebaixado é considerada pequena. De acordo com os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Rubro-Negro tem 8,9% de probabilidade de ser rebaixado para a Série B 2025.

Os números podem ficar ainda melhor se o Vitória vencer os próximos dois confrontos diretos que tem pela frente, começando pelo Corinthians no próximo sábado, 9, às 16h30, no Barradão.

Em seguida, a equipe de Thiago Carpini encara o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, no dia 20 de novembro, com horário a ser confirmado pela CBF.

Enquanto vai ganhando fôlego na luta contra o rebaixamento, o Leão se aproxima da possibilidade de voltar a disputar uma competição internacional depois oito anos.

Ainda segundo os matemáticos da UFMG, o Vitória tem 39,2% de possibilidade de classificar para a Copa Sul-Americana 2025.

Vale lembrar que o presidente Fábio Mota afirmou antes de começar o Brasileirão que o grande objetivo do Rubro-Negro é se classificar para ‘Sula’.