Em duelo rubro-negro, Vitória leva a melhor e abre 4 pontos da zona

Na noite deste sábado, 2, o Esporte Clube Vitória entrou em campo para manter seu bom retrospecto recente, com dois triunfos e um empate nos últimos três jogos, mas tinha pela frente o Athletico-PR, na Ligga Arena, em duelo direto na luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Thiago Carpini levou a melhor, superando o CAP por 2 a 1. O resultado empurrou o Leão para a 12ª posição, na zona de classificação para a Sul-Americana, com 38 pontos, quatro a frente do Z-4.

Em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão, os rubro-negros fizeram uma partida agitada, com dois gols logo no primeiro tempo. O Atlhetico-PR abriu o placar do jogo, com, que Julimar tentou um cruzamento fechado, mas a bola passou direto e acabou no fundo da rede de Lucas Arcanjo. Dois minutos depois, aos 32, Cáceres lançou a bola para o ataque e se beneficiou de uma falha de Kaíque Rocha, que não conseguiu cortar a jogada, deixando Alerrandro em uma posição clara para finalizar na saída de Mycael e empatar a partida.

Na etapa final a partida seguiu movimentada, com chances de gol para ambos os lados. No entanto, foi o Leão da Barra que tirou a igualdade do placar, virando para cima do Furacão fora de casa. Lucas Esteves tabelou com Alerrandro, recebeu em profundidade e fez um cruzamento rasteiro. Carlos Eduardo não conseguiu dominar a bola, mas Matheusinho, aproveitando a oportunidade, finalizou de primeira e virou o jogo na Ligga Arena.

Próximo jogo

O Vitória volta à campo no próximo sábado, 9, no Barradão, contra o Corinthians, em mais um duelo direto na luta contra o rebaixamento, às 16h30.