Mil atletas participam da Blue Run Salvador em apoio à saúde masculina

Blue Run Salvador foi realizada na manhã deste sábado, 2 - Foto: Divulgação / Blue Run Salvador

A Corrida Blue Run Salvador, projeto realizado pela Uroclínica da Bahia, em parceria com RG+, empresa que atua há dez anos na realização de eventos esportivos, aconteceu na manhã deste sábado, 2, e contou com mais de mil atletas.

| Foto: Divulgação / Blue Run Salvador

O evento teve como objetivo a conscientização da população a respeito da prevenção ao câncer de próstata, que é o segundo tipo mais comum de neoplasia entre os homens brasileiros, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma, em alusão à Campanha Novembro Azul.

Leia mais:

>> Bragantino e Cuiabá empatam sem gols e resultado favorece o Vitória

>> Classificação do GP do Brasil é adiada devido a fortes chuvas

>> Emprestado pelo Bahia, Léo Cittadini brilha com gol do título na China

Com a participação de aproximadamente mil atletas, divididos em circuitos de 5km e 10km, além de uma caminhada de 3km, na Avenida Octávio Mangabeira, orla do Jardim de Alah, a corrida foi um sucesso, segundo Eduardo Dute, diretor da Rádio A TARDE FM, parceira do evento.

Diretor da Rádio A TARDE FM, Eduardo Dute | Foto: Arquivo pessoal

“Nunca é pouco falar sobre saúde e prevenção. A corrida que chama a atenção para a prevenção do câncer de próstata trouxe para a orla de Salvador uma enorme quantidade de pessoas engajadas no propósito de uma vida saudável. Tudo perfeito! Desde a hidratação, sinalização, segurança e equipe de apoio. A Uroclinica da Bahia e os demais organizadores estão de parabéns!”, afirmou Dute ao Portal A TARDE.

Para Ricardo Cedraz, da RG+ e um dos organizadores do evento, a corrida foi incrível: "Foram mil participantes que cobriram a orla de Salvador com muita alegria e entusiasmo, mas que acima de tudo passaram uma mensagem que a prática de atividade física é uma importante aliada na prevenção de doenças e na qualidade de vida e bem estar físico e emocional das pessoas".

Ricardo Cedraz, organizador do evento | Foto: Arquivo pessoal

Cedraz expressou confiança de que no próximo ano a prova será ainda maior, com a participação de mais atletas e uma ampliação da importante mensagem que a corrida transmite. Ele também agradeceu imensamente o apoio de todos os patrocinadores que acreditaram no projeto.