Blue Run Salvador: Corrida em prol da saúde no Novembro Azul

A expectativa é reunir 1.000 atletas no Jardim de Alah - Foto: Divulgação / Blue Run Salvador

Neste sábado, 2, Salvador será palco da Corrida Blue Run, evento que visa conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de próstata, em alusão à Campanha Novembro Azul. A corrida, organizada pela Uroclínica da Bahia em parceria com a RG+, empresa com uma década de experiência na realização de eventos esportivos, terá largada às 6h, próxima ao Quiosque Açaí Granola.

| Foto: Téo Mazzoni

Os participantes poderão escolher entre duas distâncias: 5 km e 10 km. O retorno para os corredores dos 5 km será em frente ao piso intertravado da Arena Daniela Mercury, enquanto os que optarem pelos 10 km retornarão em frente ao restaurante 705. A abertura do evento está marcada para às 5h, e a premiação ocorrerá às 7h10.

Leia mais:

>> VAR envolvido em polêmica com o Vitória volta a arbitrar jogo do Leão

>> Sales recusa ofertas para fechar com o Flu de Feira: "Projeto ambicioso"

>> Vitória tenta quebrar tabu de 8 anos e superar o CAP fora de casa

Para aqueles que se inscreveram, a entrega dos Kits do Corredor acontecerá nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, das 9h às 22h, na Casa Esportiva do Salvador Shopping. É necessário que o responsável apresente um documento de identidade com foto para a retirada, que pode ser feita por terceiros mediante apresentação de uma foto da identidade ou CNH do inscrito via WhatsApp e a assinatura de um termo de retirada. Os participantes devem conferir seus dados e números de peito no momento da retirada, pois não serão aceitas reclamações após esse processo.