Vitória tenta quebrar tabu de 8 anos e superar o CAP fora de casa

Vitória perdeu o primeiro confronto deste ano por 1 a 0 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Após conquistar um triunfo por 2 a 1 sobre o Fluminense na última rodada da Série A, o Vitória quer aproveitar o embalo e se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. O próximo desafio, porém, exige que o Rubro-Negro enfrente um histórico desfavorável contra o Athletico-PR, adversário que não vence há oito anos.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Furacão dominou o Leão da Barra com cinco vitórias consecutivas, de acordo com o site oGol. O último triunfo do Vitória sobre o time paranaense aconteceu em 2016, quando venceu por 3 a 2.

Confira os resultados dos últimos duelos:

Vitória 0x1 Athletico-PR - 2024

Vitória 1x2 Athletico-PR - 2018

Athletico-PR 4x0 Vitória - 2018

Vitória 2x3 Athletico-PR - 2017

Athletico-PR 4x1 Vitória - 2017

A partida deste sábado, 2, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, será decisiva para a equipe de Thiago Carpini. Com apenas um ponto de diferença entre Vitória e Athletico na tabela, o Rubro-Negro baiano busca aumentar a vantagem para quatro pontos, distanciando-se ainda mais do Z-4 e pressionando um adversário direto na briga contra o rebaixamento.

No entanto, o retrospecto do Leão em solo paranaense não anima. Em 20 confrontos realizados em Curitiba, o Vitória venceu apenas cinco, empatou três e saiu derrotado em 12 ocasiões. A última vez que os baianos superaram o Athletico-PR fora de casa foi na 24ª rodada do Brasileirão de 2013, quando aplicaram uma vitória por 5 a 3. Naquela partida, com gols de Renato Cajá, Ayrton (2x), Dinei e William Henrique (conhecido como Pica-Pau), o time, comandado pelo técnico Ney Franco, deu um show de ofensividade.

Agora, o Vitória busca inspiração na histórica vitória de 2013 para encerrar a sequência de resultados negativos contra o Furacão e somar mais três pontos na Ligga Arena. A partida está marcada para as 18h30 deste sábado, 2, e o Rubro-Negro espera que esse duelo marque um novo capítulo no confronto com o Athletico-PR.