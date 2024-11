Vitória encara o Athletico em gramado sintético; veja aproveitamento

Jogadores do Vitória comemorando - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

Diante do Athletico-PR, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A, o Vitória entra na Ligga Arena com um aproveitamento positivo nos jogos em gramado sintético. Nas últimas três temporadas, o Leão disputou quatro jogos neste tipo de campo, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Em 2022, o rubro-negro foi para o sul do país enfrentar o São José, no Estádio Francisco Novelletto Neto, para a disputa da 14ª rodada da Série C. Na ocasião, o Leão saiu com o resultado positivo de 2x1, com gols de Rafael Diniz e Trellez.

Leia mais:

>>Arena Fonte Nova inicia cadastramento de biometria facial

>>Joia do Bahia é exaltada na imprensa espanhola: "Substituto de Haaland"

>>Torcida do Bahia se revolta por taxa em check-in; clube alega erro

No ano seguinte, pelo Baianão 2023, o Vitória encarou o Bahia de Feira no estádio Cajueiro, pela 1ª rodada. O placar foi aberto pelo rubro-negro, que marcou com Rafinha aos 17 minutos da primeira etapa. No entanto, aos 86 minutos, Caique empatou o placar, encerrando o resultado em 1x1.

Na atual temporada, o Leão jogou duas vezes em gramado sintético, com uma vitória e uma derrota. Diante do Botafogo, pela 3ª fase da Copa do Brasil, no Nilton Santos, o rubro-negro saiu atrás na partida de ida, sofrenco 1x0, com gol de Carlos Eduardo. Já no Brasielirão, diante do Palmeiras, na 20ª rodada, o Vitória conquistou um resultado histórico, vencendo no Allianz Parque pela primeira vez, pelo placar de 2x0, com gols de Osvaldo e Mateuzinho.

Desta maneira, analisando como pontos corridos, o Vitória conquistou 7/12, tendo um aproveitamento de 58,33%. O desemepnho pode gerar uma confiança para o duelo de sábado, 2, que tem previsão de início para para às 18h30.