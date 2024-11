Joia do Bahia é exaltada na imprensa espanhola: "Substituto de Haaland"

Ryan comemora gol com camisa do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma das grandes mudanças no Bahia após a chegada do City Football Group foi a reformulação nas categorias de base. O Tricolor contratou uma série de profissionais e o trabalho é muito promissor, com joias que estão sendo lapidadas pela gestão do Grupo City no futebol. Uma delas é Ryan Nascimento, que foi destaque no título do Baianão Sub-17, conquistado pelos Pivetes de Aço.

Na competição, Ryan marcou nove gols, um deles no jogo de ida da final, contra o Estrela de Março. O atacante de 16 anos chamou a atenção do jornal espanhol ‘As’, que o colocou como possível substituto de Haaland, artilheiro do Manchester City, e o descreveu como “muito interessante”.

Quem sabe se o substituto de Haaland chegará, em alguns anos, do nordeste do Brasil As - jornal espanhol

“Em campo, Nascimento se destaca por seu físico poderoso que lhe permite ser decisivo na área, tanto para buscar o chute, quanto para brigar com os zagueiros rivais. Ele também tem a velocidade necessária para causar dano no contra-ataque e abrir espaços. Um atacante muito interessante que está finalizando sua mudança para o futebol profissional e, por que não, para realizar o sonho de chegar à Europa ou mais precisamente a Manchester”, descreveu.

Ryan está no Bahia desde os 10 anos e o Portal A TARDE apurou que seu contrato atual com o Tricolor é válido até junho de 2026. O valor da multa não foi divulgado.