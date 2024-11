Guardiola parabeniza Rodri e diz que Messi é "pai" de Cristiano Ronaldo

Pep Guardiola, técnico do Manchestr City - Foto: Reprodução | AFP

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, reacendeu o debate entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ao comentar o resultado da Bola de Ouro. Na noite desta segunda-feira, 28, o espanhol Rodri foi premiado como melhor jogador da temporada 2023/24, superando o favoritismo de Vinicius Júnior.

Em entrevista nesta terça-feira, 29, Guardiola elogiou o futebol espanhol na última década e lembrou da grande rivalidade entre os craques de Real Madrid e Barcelona.

“Acho que o futebol espanhol, na última década, fez algo incrível com vários treinadores, jogadores incríveis no passado. Ganhou uma Copa do Mundo, Eurocopas, e nunca um jogador espanhol foi capaz de ganhar este prêmio. A influência do futebol espanhol nos últimos dez ou 15 anos foi muito importante, não só por ganhar títulos, mas também pela maneira de jogar”, disse Guardiola.

Xavi e Iniesta não ganharam porque havia um monstro, Messi, e ninguém poderia vencê-lo. Só Cristiano [Ronaldo]. Cristiano era um monstro, e o pai do monstro é Messi. Ambos fizeram algo incrível nos últimos 15, 20 anos Pep Guardiola - técnico do Manchester City

“Talvez Xavi e Iniesta também merecessem naquele momento. Acho que Rodri ontem recebeu o que o futebol espanhol merecia depois de uma longa espera", complementou.

Guardiola também foi perguntado sobre a ausência do Real Madrid à cerimônia, após descobrir que Vinícius Júnior não receberia o prêmio. "Depende deles. Se quiserem dar os parabéns, tudo bem. Se não quiserem, também", respondeu, evitando aumentar a polêmica e avaliando que não cabe ao Manchester City "julgar o que os outros clubes decidem fazer".