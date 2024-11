Vini Jr. se manifesta após a Bola de Ouro: "Eles não estão preparados”

Vinicius Júnior é o principal jogador do Real Madrid - Foto: Divulgação / Real Madrid CF

Após perder o troféu da Bola de Ouro para o espanhol Rodri, do Manchester City, o brasileiro Vinicius Jr. se manifestou através das redes sociais. Através do X, o astro do Real Madrid publicou:

“Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”, escreveu Vini.

Leia mais:

>> Vini Jr. aclamado: veja a repercussão da cerimônia da Bola de Ouro

>> Relembre temporada de Rodri, espanhol que pode desbancar Vini Jr

>> Real Madrid cancela festa e critica Bola de Ouro: "Deixa de existir para nós"

Considerado um dos principais jogadores do Manchester City, o volante Rodri foi campeão da Eurocopa com a seleção da Espanha. O atleta de 28 anos conquistou o troféu na primeira edição em parceria da Uefa e da organizadora do evento, a revista France Football.

Decisivo nas conquistas do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, Vini Jr. era o mais cotado a ser o vencedor do Ballon d'Or 2024. Além disso, o craque levantou a Supercopa da Espanha.

O futebol brasileiro chega a marca de 17 anos sem vencer a Bola de Ouro. A última conquista foi com o meia Kaká, em 2007.