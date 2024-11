Real Madrid cancela festa e critica Bola de Ouro: "Deixa de existir para nós"

Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid - Foto: Divulgação | Real Madrid

As notícias que explodiram no mundo da bola, horas antes da premiação da Bola de Ouro para o melhor jogador do mundo não repercutiram muito bem dentro do Real Madrid, que deve boicotar a France Football, organizadora do prêmio. Com Vinícius Júnior, que até então era o principal favorito, ciente de que não vai ser o vencedor, o clube espanhol decidiu tomar medidas drásticas.

Além de não enviar nenhum representante, o Real Madrid cancelou a programação especial de cinco horas que tinha em seu canal oficial. Segundo o ‘Marca’, da Espanha, “a Bola de Ouro deixa de existir” para os merengues.

Até o último sábado, 26, as informações que chegavam ao Real Madrid era que Vinícius Júnior venceria a premiação e o clube havia preparado uma delegação com 50 pessoas para a cerimônia, incluindo o presidente Florentino Pérez.

Ainda de acordo com o ‘Marca’, o lema do Real Madrid neste momento é: “Temos de nos concentrar na competição”. Principalmente após a goleada de 4 a 0 sofrida diante do Barcelona no ‘El Clásico’ de sábado.

A cerimônia da Bola de Ouro está marcada para as 16h desta segunda-feira, 28, no Théâtre du Châtelet, em Paris, França.