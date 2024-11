Brasileiras na disputa: conheça favoritas para a Bola de Ouro

Gabi Portilho comemorando gol - Foto: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Após uma temporada positiva, com medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, duas brasileiras estão na disputa da Bola de Ouro. Gabi Portilho, do Corinthians, e Tarciane, do Houston Dash (Estados Unidos) foram indicadas entre as 30 melhores jogadoras do mundo.

A premiação ocorre nesta segunda-feira, 28, na França, com previsão de início para às 16h (horário de Brasília). A votação é feita através da revista France Football, organizadora da votação.

Leia mais:

>>Vai ter Ba-Vi! Bahia e Vitória decidem a final do Baianão feminino

>>Bola de Ouro 2024: onde assistir e horário da premiação

>>Saiba como é feita a votação da Bola de Ouro

Apesar de contar com duas brasileiras entre as indicadas, o prêmio tem duas europeias como favoritas. A atual campeã, Aitana Bonmatí, do Barcelona e da Espanha, e a norueguesa Caroline Grahan Hansen, do Barcelona. A dupla foi campeã da Champions League feminina, além de dominar todos os títulos nacionais.

Na temporada, a espanhola de 26 anos balançou as redes em todas as fases eliminatórias, das quartas de final até a decisão da Champions League feminina. Além disso, fez parte do elenco que ficou na 4ª posição dos Jogos Olímpicos.

A atacante, por sua vez, tem uma temporada tão brilhante quanto, sendo artilheira do Campeonato Espanhol, com 21 gols, e uma das artilheiras da Champions, com cinco gols somados.

Desta maneira, embora a indicação seja positiva para o Brasil, as chances das atletas são pequenas. Apesar de ter tido uma temporada vitoriosa com o Corinthians, com 10 gols e 18 assistências em 2023/2024, o peso dos títulos na América do Sul é menor.

No entanto, mesmo sem o título individual, as brasileiras podem compor a escalação de "time ideal", que conta com 11 jogadoras, entre defensoras, meias e atacantes.

Indicadas à Bola de Ouro do futebol feminino