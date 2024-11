Vai ter Ba-Vi! Bahia e Vitória decidem a final do Baianão feminino

Final do Baianão 2023, entre Bahia e Vitória - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em campanhas avassaladoras, a final do Campeonato Baiano de 2024 promete fortes emoções. O duelo entre Bahia e Vitória coloca frente a frente as duas melhores campanhas do estado, que estão com 100% de aproveitamento e uma média de mais de nove gols por jogo.

Para garantir a vaga em mais uma decisão, as Mulheres de aço, atuais campeãs do Baianão, derrotaram Atlético de Alagoinhas, por 21x0 no agregado, Barcelona de Ilhéus, por 32x0, Jacuipense, por 35x1, e Jequié, por 6x0, pelo grupo 2. Na semifinal, encarou o FSA, vencendo por 8x0 o jogo de ida e 12x0 na volta.

O desempenho das Leoas também foi para lá de positivo, com 10 vitórias em 10 jogos. Pelo grupo 1, venceram FSA (24x0), Jacobina (15x1), Juazeirense (27x0) e Lusaca (17x1). Na semifinal, aplicaram 4x1 e 7x0 diante do Atlético de Alagoinha.

Com os finalistas decididos, a Federação Bahiana de Futebol deve anunciar os dias e horários dos confrontos em breve.