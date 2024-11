Rodada ajuda o Bahia, que pode encostar no G-6 e abrir vantagem

Bahia enfrentou o Cruzeiro na última rodada. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na noite desta segunda-feira, 28, Vasco e Bahia fecham a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Em duelo marcado para às 21h, em São Januário, as equipes se enfrentam visando um mesmo objetivo: uma vaga na pré-Libertadores. Com 40 pontos na tabela, o Cruzmaltino está mais distante do sonho, onze pontos atrás do 6º colocado. Já do lado azul, vermelho e branco, a meta segue viva e apesar de precisar vencer, a rodada foi benéfica.

Isso porque com 46 pontos, ocupando a 7ª posição, o Esquadrão viu com bons olhos o empate do São Paulo, contra o Criciúma, e em caso de triunfo sobre o Vasco, o Tricolor de Aço ficará a apenas dois pontos dos paulistas, às vésperas de um confronto direto na Arena Fonte Nova, no dia 5 de novembro, podendo voltar ao G-6 já na próxima rodada. Vale lembrar que em caso de final brasileira na Libertadores — Atlético-MG e Botafogo — o G-7 via Brasileirão estará garantido.

Além do empate são-paulino, outro bom resultado para o Bahia na rodada foi a derrota do Cruzeiro para o Athletico-PR. Com o revés mineiro, a equipe comandada por Rogério Ceni poderá abrir cinco pontos de vantagem para o 8ª colocado caso supere o Vasco em São Januário, missão que o tricolor está acostumado. Em jogos válidos apenas pela Série A do Brasileirão, Bahia e Vasco já se enfrentaram 26 vezes na casa do Cruzmaltino, com oito triunfos tricolores, 11 empates e sete derrotas.