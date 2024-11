Titular contra o Cruzeiro, Biel volta a ser vetado pelo DM do Bahia

Biel durante treino com o Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Titular na 30ª rodada do Brasileirão, diante do Cruzeiro, o atacante Biel não jogará nesta segunda-feira, 28, no duelo entre Vasco e Bahia. Após retornar de uma lesão nas costas, o jogador até treinou normalmente com a equipe, mas sentiu a lombar e foi vetado pelo departamento médico da equipe tricolor.

Biel não participou dos treinos deste sábado, 26, e está confirmado como ausência para o duelo diante do Vasco. Antes de atuar contra o Cabuloso, o camisa 11 ficou sem somar minutos por dois meses, após ser diagnosticado com Espondilólise, uma condição que afeta a coluna vertebral.

Além do camisa 11, o Esquadrão também não poderá contar com o volante Rezende, que seguiu com o tratamento entre fisioterapia e academia. O jogador está se recuperando de uma lesão muscular sofrida na partida contra o Fortaleza, no dia 21 de setembro.

O treino

Apesar da notícia negativa, o elenco tricolor se manteve no foco, realizando mais um treino de olho no Vasco, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca da vaga direta à Libertadores. No CT Evaristo de Macedo, os atletas participaram de um trabalho de ativação comandada pelos fisioterapeutas do clube.

Na sequência, no Campo 1, o treinador Rogério Ceni comandou uma atividade técnica, com a utilização de quatro traves pequenas e separando o elenco em dois grupos. Posteriormente, os jogadores realizaram uma atividade tática, com construção de jogadas, marcação, finalização e jogadas aéreas.