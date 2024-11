Vitória lança campanha de conscientização sobre pessoas desaparecidas

Campanha “Não Espere, Busque” tem o objetivo de conscientizar toda a população sobre pessoas desaparecidas - Foto: Divulgação

O Esporte Clube Vitória, com o apoio dos seus patrocinadores e da Polícia Civil da Bahia, apresenta a campanha “Não Espere, Busque” para conscientizar toda a população sobre pessoas desaparecidas.

No jogo deste sábado, 26, o uniforme do Leão estará diferente, com mensagens e informações que reforçarão a importância do tema.

A frase “Não espere 24 ou 48 horas para agir. As primeiras horas são decisivas para um final feliz!”, estará estampada na frente do manto rubro-negro na partida de hoje

Em caso de desaparecimento, na capital, procure a Delegacia de Proteção à Pessoa; no interior do estado, qualquer delegacia territorial realiza o atendimento.

Para qualquer informação que possa ajudar na busca ligue 181 ou 190, ou mande um WhatsApp para 71 99631-6538.