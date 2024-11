Vitória pega o Fluminense em duelo direto e busca repetir feito no Brasileirão

Thiago Carpini encerra preparação do Vitória para enfrentar o Fluminense - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Apesar da campanha oscilante e das dificuldades enfrentadas, o Vitória soma alguns grandes momentos de alegria na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Um deles foi o grande triunfo sobre o Fluminense em pleno Maracanã no dia 28 de junho. Na ocasião, o atacante Janderson marcou um gol aos 45 minutos do segundo tempo.

O Leão volta a enfrentar o adversário direto carioca na luta pela permanência, hoje, às 16h30, dessa vez no Barradão, ao lado da torcida que vem fazendo uma festa atrás da outra no caldeirão rubro-negro. A perspectiva é de duplo triunfo, no primeiro e no segundo turno, na partida válida pela 31ª rodada da competição, para embalar de uma vez na reta final da competição e conseguir se salvar do rebaixamento.

O time comandado pelo técnico Thiago Carpini vai atuar com um desfalque importante, o zagueiro Wagner Leonardo, que recebeu o terceiro amarelo e está suspenso automaticamente. Mas, se por um lado, o treinador terá que optar por um dos reservas para a zaga, Edu ou Bruno Uvini, no ataque a dor de cabeça é ao contrário. Depois de decidir a partida contra o Bragantino com um gol, o atacante Everaldo briga por uma vaga como titular no ataque do Leão.

Presença decisiva

Nas últimas rodadas, setor ofensivo do Rubro-Negro tem sido formado regularmente por Matheusinho, como camisa 10, Gustavo Mosquito, pela direita, e Carlos Eduardo, na esquerda, e Alerrandro na frente. Mas Everaldo tem alta chance de começar como titular contra o tricolor carioca. Ele concedeu entrevista coletiva na quinta-feira, em uma possível indicação que deve começar atuando, e falou do gol decisivo e do momento no time.

“Eu não me considero um herói. Apenas fui o jogador que fez o gol da vitória, mas o herói é todo o grupo, o treinador, a comissão. Eles nos dão forças, nos dão o melhor para a gente chegar preparado e dar resultado. Acho que o grupo como um todo é um herói. Espero que no próximo sábado a gente possa continuar contribuindo”, afirmou o atacante.

Ele comentou também sobre a possibilidade de começar como titular contra o Fluminense. “Titular eu não sei. Isso depende muito do treinador, de Carpini, ele que está no dia a dia e sabe o que é melhor. Se sou eu ou outro atleta que vai começar jogando, isso não importa. O que importa é dar o nosso melhor para ajudar o Vitória conseguir os resultados”, disse, ressaltando um sentimento de coletividade sobre a equipe.

O atacante de beirada ressaltou ainda a importância do Barradão e da torcida rubro-negra na reta final do Brasileirão. “Todos sabem a força do Barradão, a força da torcida do Vitória. A gente sabe que sem eles não seria possível ter chegado até aqui. Eles têm nos ajudado em momentos bons, em momentos ruins, sempre estiveram com a gente. A gente espera que até o final da competição seja assim, que o grupo e a torcida possam estar juntos, unidos, para que a gente possa conseguir os nossos objetivos”, comentou o experiente jogador.

Adversário direto

Para visitar o Leão na Toca, o Tricolor carioca deve ter mudanças em relação à equipe que entrou em campo no meio da semana e venceu por 1 a 0 o jogo contra o Athletico Paranaense. A principal novidade deve ser o meio-campista Victor Hugo, um jovem volante de 20 anos que estava no Paraná e vem surpreendendo a torcida carioca. Ele provavelmente será o substituo do uruguaio Facundo Bernal como titular.

O confronto direto será fundamental para o Vitória, que terá uma sequência de duelos diretos capaz de decidir a permanência ou não da equipe na Série A. Por enquanto, o que se espera entre os rubro-negros é uma casadinha e uma repetição do resultado positivo contra o Flu no primeiro turno.