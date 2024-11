Vasco x Bahia: Saiba onde assistir e prováveis escalações

Bahia entra em campo nesta segunda-feira - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na busca pela classificação direta à Libertadores, o Bahia retorna aos gramados nesta segunda-feira, 28, diante do Vasco, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo será no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, com previsão de início para às 21h.

Para a partida, o Esquadrão vem de um empate diante do Cruzeiro, fora de casa, em 1x1. O Gigante da Colina, não muito diferente, vem de um placar igual, diante do Atlético-MG. Na tabela, são separados por duas posições, enquanto o Bahia é o 7º colocado, com 46 pontos, o Vasco é o 10º, com 40 pontos.

No primeiro turno, o resultado foi positivo para os comandados de Rogério Ceni, que, jogando na Fonte Nova, aplicaram um placar de 2x1, com gols de Thaciano e Estupiñan.

Para o duelo, o treinador não poderá contar com o atacante Biel, que sentiu a lombar e foi vetado pelo departamento médico. No entanto, terá o retorno do volante Caio Alexandre e do lateral Santiago Arias, que cumpriram suspensão na 30ª rodada.

Provável escalação:

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

O Vasco, ainda mais prejudicado, não poderá contar com dois titulares importantes: o atacante Vegetti e o volante Hugo Moura. Os atletas receberam o 3º amarelo e cumprirão suspensão automática.

Provável escalação:

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Sforza, Mateus Carvalho e Coutinho; Pumita (Payet), Emerson Rodríguez e GB (Rayan).

Ficha técnica:

Onde assistir: SporTV e Premiere

Local: São Januário, Rio de Janeiro

Horário: 21h