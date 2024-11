"Sonho muito distante", opina Carpini sobre vaga à Sul-americana

Carpini durante treino com o Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória vive bom momento no Campeonato Brasileiro da Série A, com três jogos de invencibilidade e dois triunfos consecutivos. Desta maneira, o clube pode começar a sonhar alto, visando uma vaga à Sul-Americana. Entretanto, em coletiva pós-jogo, o treinador Thiago Carpini opinou que ainda é "um sonho distante".

O comandante foi questionado sobre os objetivos do clube na temporada, que pode passar de fugir da zona de rebaixamento, para disputar uma competição internacional. Entretanto, Carpini destacou a necessidade de calma, revelando que o elenco ainda não pensa sobre isso e segue com foco total em fugir do rebaixamento.

"A gente nem fala em Sul-americana, ainda é um sonho muito distante. Nós temos sete jogos, então são 21 pontos em disputa e muita coisa vai acontecer nessas sete rodadas. Não dá pra gente falar de sul-americana, mesmo os 35 pontos que temos hoje não nos garantem a permanência", disse o treinador.

Em continuidade, Thiago Carpini destacou a necessidade de calma e manter os pés no chão. O treinador relembrou o momento ruim que o clube viveu, sem conseguir vencer até a 9ª rodada, e destacou a convicção no trabalho.

"Uma coisa de cada vez, sem euforia demais, sem entusiasmo demais, os pés no chão. Nós tivemos momentos aqui de três, quatro, cinco rodadas sem vencer e nós tivemos a mesma calma, as mesmas convicções no nosso trabalho, e é dessa maneira que vamos seguir trabalhando. Hoje já ficou pra trás, eu falo isso sempre. Sobre o Fluminense, enfrentamos uma grande equipe de um treinador vitorioso, de uma equipe extremamente organizada, atual campeão da Libertadores", finalizou o comandante.

Atualmente, o Vitória é o 14º colocado, com dois pontos de distância para a primeira equipe dentro da zona de classificação, o Criciúma, que tem 37 pontos. Entretanto, com a possível final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, o 13º também conseguirá a vaga, ampliando as chances do rubro-negro.

O próximo encontro do Vitória será diante do Athletico-PR, no próximo sábado, 2, na Ligga Arena, no Paraná. A partida será válida pela 32ª rodada do Brasileirão, às 18h30.