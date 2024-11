"Caminho certo", avalia Wagner Leonardo sobre momento do Vitória

Wagner Leonardo em partida com a Vitória - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Diante do Fluminense, o Vitória conquistou o seu segundo triunfo consecutivo na Série A do Brasileirão, indo à 14ª colocação, com 35 pontos. Na reta final do campeonato, o Leão terá uma sequência de confrontos diretos, enfrentando Athletico, Corinthians, Criciúma e Grêmio, que estão na segunda parte da tabela.

Após o confronto, o capitão Wagner Leonardo comentou sobre o momento da equipe rubro-negra, que já soma três jogos sem perder. Em fala, o capitão da equipe se mostrou orgulhoso da equipe, mas pontuou que nada está ganho ainda.

Leia mais:

>>"Jogos difíceis", garante Matheusinho sobre reta final do Brasileirão

>>Na emoção! Vitória vence Fluminense no fim e abre distância do Z-4

>>Suspenso, Wagner Leonardo se junta a torcida do Vitória; veja vídeo

"Nós sabemos da nossa capacidade e o que podemos produzir. É uma vitória pra nós, pro nosso torcedor, pra quem tá aqui no nosso dia a dia. Estamos vivos no campeonato, sabemos da nossa força no Barradão. Agora é não deslumbrar, não conquistamos nada ainda e nem tudo perdido. Temos um caminho certo, então é continuar trabalhando para conquistar os objetivos que a gente tem traçado aqui", disse o capitão.

O resultado da equipe passou pelo companheiro de Wagner, o zagueiro Neris, que mandou o seu primeiro gol com a camisa do Vitória. Em fala, o capitão também parabenizou o colega, revelando a determinação do defensor.

"A gente tem que parabenizar o que a equipe fez hoje dentro de campo, né? Precisávamos muito dessa vitória. O Neris vem procurando esse gol e graças a Deus foi capacitado e marcou. Muito feliz por ele, ele merecia", disse o zagueiro.

O próximo encontro do Vitória será diante do Athletico-PR, no próximo sábado, 2, na Ligga Arena, no Paraná. A partida será válida pela 32ª rodada do Brasileirão, às 18h30.