Suspenso, Wagner Leonardo se junta a torcida do Vitória; veja vídeo

Wagner Leonardo, zagueiro e capitão do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Sem poder jogar diante do Fluminense, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Wagner Leonardo, capitão do Vitória, não perdeu tempo e se jogou na torcida rubro-negra. Durante o confronto, que foi iniciado às 16h30 deste sábado, 26, o zagueiro foi visto nas arquibancadas, cantando as músicas do clube e apoiando os jogadores.

Wagner recebeu o terceiro cartão amarelo do Brasileirão diante do Bragantino, pela 30ª rodada, quando o Leão venceu por 1x0. Desta maneira, está desfalcando a equipe rubro-negra pela 2ª vez na temporada. A primeira havia sido na 6ª rodada, quando foi expulso contra o São Paulo e não atuou diante do Vasco.

