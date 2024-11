Justiça decreta prisão preventiva de 21 torcedores do Peñarol

Pelo menos 200 aurinegros foram detidos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após uma briga generalizada no Rio de Janeiro, a justiça decretou a prisão preventiva de 21 torcedores do Peñarol. Na ocasião, os uruguaios estavam na capital carioca para o jogo de ida da semifinal da Libertadores, onde enfrenta o Botafogo.

A decisão foi baseada nos atos de vandalismo dos torcedores, que ocorreram na praia do Recreio, zona oeste da cidade. O decreto foi divulgado nesta sexta-feira, 26, dois dias após o conflito.

Os vândalos foram pegos em flagrante com armas de fogo e armas brancas, o que foi determinante para a decisão dos juízes do processo. Ao todo, 280 torcedores foram detidos, mas apenas 21 ficaram presos preventivamente, enquanto o restante foi escoltado para fora do estado do Rio de Janeiro.

Leia mais:

>>Titular contra o Cruzeiro, Biel volta a ser vetado pelo DM do Bahia

>>Diretor da base Bahia fala sobre hegemonia: "trabalho está no início"

>>Vitória lança campanha de conscientização sobre pessoas desaparecidas

Entenda o ocorrido:

O tumulto teve início por volta do meio-dia da quarta-feira, 24, quando um torcedor uruguaio furtou um celular em uma padaria local, um crime registrado pelas câmeras de segurança. A partir desse incidente, a situação rapidamente se agravou. Torcedores, muitos com o rosto coberto, armados com paus e pedras, atacaram os poucos policiais militares presentes e até banhistas que se encontravam na praia.

Durante aproximadamente uma hora e meia de selvageria, o mobiliário de um quiosque foi completamente depredado. Mesas foram utilizadas como escudos, e armações de barracas se transformaram em porretes, enquanto garrafas de vidro e latas eram lançadas contra qualquer um que tentasse intervir. Uma moto também foi incendiada, e a Avenida Lúcio Costa foi interditada por questões de segurança.

A Polícia Militar, inicialmente superada pelo número de agressores, recebeu reforços e conseguiu controlar a situação. O governador Cláudio Castro (PL) anunciou que os torcedores envolvidos na confusão seriam escoltados para fora do estado e não assistiriam à partida. As lideranças das torcidas organizadas foram convocadas a depor na 16ª DP (Barra da Tijuca), enquanto os demais detidos seriam ouvidos na Cidade da Polícia.