Mais de 200 uruguaios são detidos após caos no Rio de Janeiro

Pelo menos 200 aurinegros foram detidos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na tarde desta quarta-feira, 23, a orla do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi palco de um violento confronto envolvendo torcedores do Peñarol. Pelo menos 200 aurinegros foram detidos após causarem uma verdadeira barbárie na região, à medida que se preparavam para a partida de ida da semifinal da Conmebol Libertadores contra o Botafogo.

COISAS QUE SÓ ACONTECEM NO BRASIL:



- líder da torcida do Peñarol correndo do policial

- o policial não consegue pegar ele

- o policial entrega o cacete pra algum cidadão carioca

- o cidadão carioca vai e pega o cara pic.twitter.com/V34DZCcbiX — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) October 23, 2024

O tumulto teve início por volta do meio-dia, quando um torcedor uruguaio furtou um celular em uma padaria local, um crime registrado pelas câmeras de segurança. A partir desse incidente, a situação rapidamente se agravou. Torcedores, muitos com o rosto coberto, armados com paus e pedras, atacaram os poucos policiais militares presentes e até banhistas que se encontravam na praia.

População que teve moto queimada e objetos roubados, também não deixaram o ônibus passar batido, antes de ser queimado. pic.twitter.com/ZmnteiKhF5 — Informa Fogo (@informafogo) October 23, 2024

Durante aproximadamente uma hora e meia de selvageria, o mobiliário de um quiosque foi completamente depredado. Mesas foram utilizadas como escudos, e armações de barracas se transformaram em porretes, enquanto garrafas de vidro e latas eram lançadas contra qualquer um que tentasse intervir. Uma moto também foi incendiada, e a Avenida Lúcio Costa foi interditada por questões de segurança.

A Polícia Militar, inicialmente superada pelo número de agressores, recebeu reforços e conseguiu controlar a situação. O governador Cláudio Castro (PL) anunciou que os torcedores envolvidos na confusão seriam escoltados para fora do estado e não assistiriam à partida. As lideranças das torcidas organizadas foram convocadas a depor na 16ª DP (Barra da Tijuca), enquanto os demais detidos seriam ouvidos na Cidade da Polícia.

lateral-direito do Flamengo é visto na confusão

Curiosamente, o lateral-direito do Flamengo, Varela, foi visto no meio do tumulto, mas segundo apurações, ele apenas buscava um amigo que veio ao Rio para a partida, não se envolvendo nas hostilidades. Informação que foi confirmada pelo Flamengo em postagem nas redes sociais.