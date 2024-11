Botafogo recebe Peñarol nas semis da Libertadores; saiba onde assistir

Jogadores do Botafogo comemorando - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Com a liderança do Brasileirão-2024 ameaçada, o Botafogo inicia nesta quarta-feira, 23, quando recebe um Peñarol ansioso para surpreender mais um adversário, a disputa das semifinais para seguir sonhando com a conquista do seu primeiro título da Copa Libertadores da América. A partida será o Nilton Santos, às 21h30, com transmissão na Globo, ESPN e Disney+.

O time da Estrela Solitária disputará sua terceira semifinal, a primeira desde 1973, dias depois de tropeçar no Campeonato Brasileiro ao empatar em casa por 1 a 1 com o Criciúma e deixar o Palmeiras ficar em sua cola.

O 'Verdão' está agora a um ponto dos cariocas, no momento em que faltam oito rodadas para o fim, uma situação que lembra o revés histórico do Botafogo na temporada passada, quando desperdiçou uma vantagem de treze pontos e os paulistas acabaram erguendo o troféu pelo segundo ano consecutivo.

Espantar fantasmas

Mas dentro da equipe liderada por Artur Jorge o otimismo é encorajado. Passado é passado, e em 2024 o Botafogo espera conquistar uma 'dupla coroa' inédita: vencer o Brasileirão e a Libertadores.

"Somos líderes, estamos na semifinal da Libertadores. Quem é melhor que nós? Quem? Ninguém (...) A dificuldade mostra do que somos feitos", disse o técnico português após o empate com o Criciúma, na sexta-feira, no Maracanã.

Apesar do tropeço no Brasileirão, as palavras de Artur Jorge estão certas: o Botafogo não só tem chances reais de conquistar dois títulos, como vários de seus jogadores mais decisivos vivem um grande momento.

O ponta Luiz Henrique e o centroavante Igor Jesus brilharam pela seleção brasileira nas vitórias contra Chile (2 a 1) e Peru (4 a 0) na rodada dupla de outubro pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, situação semelhante à do meio-campista Thiago Almada pela Argentina.

O trio, ao lado do atacante venezuelano Jefferson Savarino, deve liderar o ataque de um time que ganhou o rótulo de favorito após eliminar Palmeiras e São Paulo nas oitavas de final e quartas de final.

"O melhor time"

Os cariocas terão todos os seus jogadores à disposição no Estádio Olímpico Nilton Santos às 21h30 (horário de Brasília), além do respeito de um time com longa história: o Peñarol, cinco vezes campeão do principal torneio de clubes da América (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987).

"Para mim, o Botafogo é o melhor time da Libertadores. É o principal favorito ao título", disse o técnico uruguaio Diego Aguirre ao portal da Fifa.

Os 'aurinegros' desembarcam no Rio cheios de confiança depois de eliminar o Flamengo nas quartas de final, com um 'Maracanazo' incluído, e dividir a liderança do Clausura do Uruguai com seu arquirrival Nacional.

Mas Aguirre, o técnico que levou o Peñarol à última final de Libertadores, em 2011, perdida para o Santos de Neymar, alerta que 'Fogão' não é o Flamengo... É mais complicado, pelo menos na perspectiva dele.

"O caso do Botafogo é totalmente oposto. Eles lideram o Brasileirão e seus jogadores estão marcando gols pela seleção. Estão no seu melhor. Portanto, o jogo será muito mais difícil", afirmou.

Para o jogo de ida - a partida de volta será disputada na próxima quarta-feira, em Montevidéu -, o Peñarol não terá o autor do gol que classificou a equipe para as semifinais, o lateral Javier Cabrera, lesionado.

O vencedor do confronto vai lutar pelo título contra Atlético-MG ou River Plate, que disputam o jogo de ida das semifinais nesta terça-feira, em Belo Horizonte.

Prováveis escalações:

Botafogo: John - Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles - Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique - Jefferson Savarino, Igor Jesus, Thiago Almada. Técnico: Artur Jorge.

Peñarol: Washington Aguerre - Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera - Eduardo Darias, Damián García - Leonardo Sequeira, Leonardo Fernández, Jaime Báez - Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Andrés Rojas (COL)