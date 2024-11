Pioneiro do MMA na Bahia, André Mussi morre aos 48 anos

André Mussi, ex-lutador de MMA - Foto: Reprodução / Youtube

Na última segunda-feira, 21, o mundo das artes marciais baianas perdeu um de seus grandes nomes. André Mussi, ex-lutador de MMA baiano, faleceu aos 48 anos após passar mal durante um treino em uma academia no Rio de Janeiro. Reconhecido como um dos pioneiros do MMA na Bahia, Mussi também era engenheiro e empresário, tendo deixado um legado significativo no esporte.

Com uma carreira notável que incluiu combates no Brasil, México, Estados Unidos e Portugal, Mussi foi fundamental na organização de eventos que ajudaram a popularizar o MMA na Bahia, como o Clube da Luta e o Bahia Combat. Esses eventos não apenas destacaram novos talentos, mas também contribuíram para o crescimento da modalidade na região.

O corpo de Mussi será transportado para Salvador, sua cidade natal, onde receberá homenagens de amigos, familiares e colegas de esporte. A data da cerimônia não foi diculgada.

Renato Velame, ex-parceiro de treino de Mussi, ressaltou sua importância: “André Mussi será lembrado como um dos grandes nomes que ajudaram a colocar a Bahia no mapa do MMA nacional e internacional".

Nascido em Salvador, Mussi acumulou um histórico de 16 lutas profissionais, com 11 vitórias e 5 derrotas, de acordo com informações do Sherdog, a principal plataforma sobre artes marciais. Ele competiu ativamente entre 2004 e 2010, encerrando sua carreira oficial nesse último ano.

Além de sua trajetória como lutador, André Mussi era proprietário de uma famosa academia em Salvador, especializada em artes marciais e musculação, onde formou e treinou novos atletas.

Mussi deixa uma esposa e um filho, além de um impacto duradouro no cenário das artes marciais na Bahia.