Edital da SPM promove futebol feminino e capacitação de árbitras

Edital da Secretaria das Mulheres do Estado incentiva a realização das copas territoriais de futebol feminino e capacitação para arbitragem - Foto: Divulgação

A Secretaria das Mulheres do Estado da Bahia (SPM-BA) abriu inscrições para o Edital "Elas à Frente do Esporte", que ficará disponível até o dia 5 de novembro. Com um investimento de R$ 2,1 milhões, o edital tem como objetivo fomentar a participação de mulheres, tanto da cidade quanto do campo, nas práticas esportivas, promovendo o lazer, o bem-estar social e contribuindo para a redução das desigualdades de gênero no âmbito esportivo.

A secretária das Mulheres da Bahia, Neusa Cadore, destacou que, atualmente, quatro editais estão em vigor pela SPM: "Elas que Produzem", "Elas à Frente nos Quilombos", "Elas à Frente do Esporte" e o edital "Oxe, me respeite nas escolas". Os três primeiros são voltados para a inclusão socioprodutiva e autonomia econômica das mulheres, enquanto o último visa promover ações de prevenção à violência de gênero nas escolas estaduais, em conformidade com as diretrizes da Lei Maria da Penha. Juntos, os quatro editais totalizam R$ 12,6 milhões em investimentos.

Neusa Cadore enfatizou a importância dessas iniciativas: “Todos esses editais são importantes instrumentos que visam garantir visibilidade e oportunidades para as mulheres que enfrentam barreiras sociais e econômicas, promovendo não só a geração de renda, mas também o empoderamento e a liderança feminina. Isso significa criar oportunidades que venham transformar a realidade de milhares de mulheres e de suas famílias, promovendo inclusão e dignidade.”

O edital "Elas à Frente do Esporte" selecionará Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que firmarão Termo de Colaboração com o governo da Bahia. Entre as ações previstas estão o apoio à realização das copas territoriais de futebol feminino, incluindo o financiamento de profissionais para a organização das copas, material esportivo e fardamento. Além disso, o edital prevê capacitação para arbitragem e a promoção de programas de lazer voltados ao bem-estar físico e emocional, através de atividades como dança, ginástica, boxe, yoga e outros esportes.

Essa iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).