Bahia se destaca nos JUBs 2024 e conquista 39 medalhas em Brasília

A delegação da Bahia se destacou nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de 2024, realizados em Brasília entre os dias 8 e 19 de outubro, conquistando um total de 39 medalhas. A equipe baiana somou 13 medalhas de ouro, 14 de prata e 12 de bronze, demonstrando um desempenho notável em diversas modalidades esportivas.

Composta por 192 atletas, a delegação recebeu apoio significativo da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, que é uma autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). O suporte incluiu a disponibilização de três ônibus para facilitar o transporte de 120 membros da Federação Universitária Baiana de Esportes (FUBE), que abrangeram atletas, técnicos e oficiais.

Os JUBs contaram com a participação de cerca de sete mil atletas de todas as 27 unidades federativas do Brasil, representando 375 universidades em 31 modalidades. A competição, realizada em 13 locais diferentes da capital federal, incluindo o Centro Olímpico da UnB, o Ginásio do Cruzeiro e a AABB de Brasília, teve como objetivo não apenas promover o esporte universitário, mas também garantir vagas e convocações futuras para competições sul-americanas, pan-americanas e mundiais.

A natação e a natação paradesportiva foram as modalidades que mais brilharam para a Bahia, totalizando 28 das 39 medalhas conquistadas, o que representa cerca de 70% do total. Esta edição dos JUBs foi marcada pela inclusão de competidores do paradesporto pela primeira vez. Destaques na equipe da Fundação José Silveira, de Jequié, incluem Paloma Gomes e Marcos Giudice, que brilharam ao conquistar cinco medalhas cada um. Paloma levou para casa quatro ouros e uma prata, enquanto Marcos garantiu três ouros, uma prata e um bronze.

Além deles, Alan Santana e Vando Eloy também se destacaram, conquistando quatro medalhas cada, sendo um ouro e três pratas para Santana, e quatro pratas para Eloy. José Carlos da Silva completou a lista de medalhistas com um bronze. Na natação paradesportiva, a equipe masculina da Bahia se consagrou campeã, enquanto o time feminino conquistou a medalha de bronze.

Na natação, três outros atletas também se destacaram: Celine Bispo, que conquistou um ouro e dois bronzes; Enzo Ibanez, com um ouro e duas pratas; e Claudine Tekes, que ganhou um bronze e é beneficiada pelo Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador Olímpico e Paralímpico – Faz Atleta.

Nas demais modalidades, Luíse Santos se destacou no jiu-jitsu, conquistando uma medalha de ouro, além de outra de bronze. A equipe da Uninassau levou o ouro na 3ª divisão do handebol masculino. Ana Pires, no lançamento de dardos, e o judô por equipes mistas da Uninassau trouxeram pratas, assim como Luiz Felipe, no jiu-jitsu. Os medalhistas de bronze incluem a equipe de voleibol masculino da Uninassau na 3ª divisão, Taiane Berlink no judô, Yuri Melo no karatê e Vitória Bianca e Jéssica Beatriz no wrestling.

Confira a lista completa dos medalhistas baianos abaixo:

Medalhistas de ouro (13):

Jiu-Jitsu:

Luise Santos – Faixa azul, peso leve até 64kg (UNINASSAU)

Handebol:

Campeão da 3ª divisão (UNINASSAU)

Natação Convencional:

Celine Bispo – 100m Borboleta (UNINASSAU)

Enzo Ibanez – 200m Medley (UNINASSAU)

Natação Paradesportiva:

Alan Santana – 100m Peito (UNIFATECIE)

Marcos Giudice – 100m Costas (UNIFATECIE)

Marcos Giudice – 200m Livre (UNIFATECIE)

Marcos Giudice – 50m Livre (UNIFATECIE)

Paloma Gomes – 100m Borboleta (UNICESUMAR)

Paloma Gomes – 100m Costas (UNICESUMAR)

Paloma Gomes – 100m Livre (UNICESUMAR)

Paloma Gomes – 200m Medley (UNICESUMAR)

Natação por equipe masculina (UNIFATECIE)

Medalhistas de Prata (14):

Jiu-Jitsu:

Luiz Felipe – Faixa roxa, peso leve até 76kg (UNINASSAU)

Judô:

Equipes mistas (UNINASSAU)

Atletismo:

Ana Pires – Lançamento de dardos (UNINASSAU)

Natação Convencional:

Enzo Ibanez – 200m Costas (UNINASSAU)

Enzo Ibanez – 400m Medley (UNINASSAU)

Natação Paradesportiva:

Alan Santana – 100m Costas (UNIFATECIE)

Alan Santana – 100m Livre (UNIFATECIE)

Alan Santana – 50m Livre (UNIFATECIE)

Marcos Giudice – 100m Livre (UNIFATECIE)

Paloma Gomes – 50m Livre (UNICESUMAR)

Vando Eloy – 50m Livre (IFBA)

Vando Eloy - 100m Livre (IFBA)

Vando Eloy – 100m Peito (IFBA)

Vando Eloy – 100m Costas (IFBA)

Medalhistas de Bronze (12):

Voleibol:

Voleibol Masculino – 3ª Divisão (UNINASSAU)

Jiu-Jitsu:

Luise Santos – Absoluto (UNINASSAU)

Judô:

Taiane Berlink – Meio pesado (UNINASSAU)

Karatê:

Yuri Melo – Kumite – 84kg (UNINASSAU)

Wrestling:

Vitória Bianca – 62kg (UNIFATECIE)

Jéssica Beatriz – 76kg (UFRB)

Natação Convencional:

Claudine Tekes – 50m Livre (ESTÁCIO DE SÁ)

Celine Bispo – 50m Borboleta (UNINASSAU)

Celine Bispo – 100m Livre (UNINASSAU)

Natação Paradesportiva:

Marcos Giudice – 100m Peito (UNIFATECIE)

José Carlos da Silva – 100m Peito (UNIFATECIE)

Natação por equipes feminina (UNICESUMAR)