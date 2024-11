Na luta pela Liberta, Cauly destaca: "Resultado do nosso trabalho"

Cauly concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 22 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Nesta terça-feira, 22, o meia Cauly participou de uma coletiva de imprensa no CT Evaristo de Macedo, onde comentou sobre o estilo de jogo do Bahia nesta temporada e a importância desse esquema para o desempenho do time no Campeonato Brasileiro. De acordo com o camisa 8, a abordagem ofensiva adotada pelo Tricolor é fundamental para que a equipe permaneça competitiva na parte de cima da tabela.

"É o resultado do nosso trabalho, que é um estilo de jogo bem ofensivo. Gostamos muito de manter a posse; temos jogadores com essas características, com passes decisivos, e eu fico sempre feliz quando posso ajudar com assistências", afirmou o meia ao ser questionado sobre sua contribuição para o número de assistências da equipe na competição.

Cauly ressaltou ainda a importância do trabalho em equipe, destacando que o coletivo deve ser a prioridade: "Estou sempre disposto a ajudar o grupo. Não vejo o sistema como um problema, vejo o coletivo como o mais importante. Se estamos brigando pela Libertadores, é pelo coletivo".

O próximo desafio do Bahia no Campeonato Brasileiro será contra o Vasco, em mais uma partida fora de casa, no dia 28, às 21h. Em relação ao desempenho da equipe como visitante, Cauly reconheceu que esse é um aspecto a ser aprimorado.

"Com certeza isso é um ponto que a gente tenta melhorar, esses jogos fora de casa. Mas agora que o calendário está mais espaçoso, a gente vai poder encarar esses jogos mais descansados. Acho que isso pesa muito, essas viagens longas; pode ser um dos fatores para não conseguirmos pontuar fora. E claro, em casa, com nossa torcida, faz a diferença. Agora, os jogos vão ser mais espaçados, e vamos focar bastante nisso. Estamos cientes de que podemos melhorar fora de casa", pontuou o craque tricolor.