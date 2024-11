Com dupla Ba-Vi, Copa do Brasil 2025 já tem 76 equipes garantidas

Confronto entre Bahia e Vitória pelo Baianão - Foto: Tiago Caldas /EC Bahia

Com o fim da temporada de 2024 chegando, algumas equipes já iniciam o seu planejamento de olho no ano seguinte, em 2025. Desta maneira, três times do estado já podem somar jogos da Copa do Brasil no seu calendário, como Bahia, Vitória e Barcelona de Ilhéus, que disputa a competição pela primeira vez.

Leia mais:

>> Neymar provoca amigo com camisa do São Paulo: "Deitei nesse timinho"

>> Ídolo do Palmeiras, Valdivia é preso após denúncia de crime sexual

>> Atlético-MG x River Plate: onde assistir e prováveis escalações



Das 96 equipes que disputam a competição nacional, 76 já estão classificadas, como Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG e Ceará, campeões dos estaduais. As vagas restantes serão preenchidas com a confirmação do G-8 do Brasileirão, com o campeão da Série B do Brasileiro e das copas estaduais.

Confira as equipes já classificadas:

Norte:

Acre: Independência-AC e Humaitá;

Amapá: Oratório e Trem;

Amazonas: Amazonas e Manaus;

Pará: São Francisco-PA, Remo, Paysandu e Tuna Luso;

Rondônia: Barcelona-RO e Porto Velho;

Roraima: São Raimundo-RR e GAS;

Tocantins: União-TO e Tocantinópolis.

Nordeste:

Alagoas: CRB, ASA e CSA;

Bahia: Bahia, Vitória e Barcelona de Ilhéus;

Ceará: Ceará, Maracanã, Fortaleza e (campeão Taça Fares Lopes);

Maranhão: Sampaio Corrêa e Maranhão;

Paraíba: Botafogo-PB e Sousa;

Pernambuco: Sport, Retrô e Náutico;

Piauí: Altos e Parnahyba;

Rio Grande do Norte: América-RN e Santa Cruz-RN;

Sergipe: Confiança e Sergipe.

Centro-Oeste:

Distrito Federal: Capital-DF e Ceilândia;

Goiás: Atlético-GO, Vila Nova e Aparecidense;

Mato Grosso: União Rondonópolis, Cuiabá e (campeão da Copa FMT);

Mato Grosso do Sul: Dourados e Operário-MS.

Sudeste:

Espírito Santo: Rio Branco-ES e Rio Branco VN;

Minas Gerais: Tombense, América-MG, Cruzeiro, Atlético-MG e Athletic Club;

Rio de Janeiro: Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu, Vasco, Botafogo e (campeão da Copa Rio);

São Paulo: Palmeiras, Santos, Bragantino, Novorizontino, São Paulo e Votuporanguense.

Sul:

Paraná: Athletico-PR, Coritiba, Maringá, Operário-PR e FC Cascavel;

Rio Grande do Sul: Caxias, Internacional, Juventude, Grêmio e (campeão da Copa FGF);

Santa Catarina: Brusque, Criciúma e (campeão da Copa Santa Catarina).