Neymar provoca amigo com camisa do São Paulo: "Deitei nesse timinho"

Atualmente defendendo o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o craque brasileiro Neymar, em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 22, relembrou da sua rivalidade com o São Paulo. Ídolo do Santos, rival do Tricolor, o atacante provocou o amigo e jogador de pôquer Stetson Fraiha, que estava com uma camisa do clube paulista.



“Eu sempre deitei nesse time aí. Sempre deitei, sempre deitei. Minha (camisa) é o c******. Sempre deitei nesse timinho aí, nesse time aí eu sempre deitei”, disse Neymar aos risos após perceber a chegada do amigo.

Mesmo falando em tom de provocação, Neymar realmente levava a melhor quando enfrentava o São Paulo quando defendia o Santos. Em 11 jogos entre as equipes, o atacante brasileiro marcou nove gols e distribuiu quatro assistências. Além disso, o atacante venceu sete, empatou uma e perdeu apenas três partidas diante do Tricolor.



Na tarde da última segunda-feira, 21, Neymar voltou aos gramados após mais de um ano parado. O astro esteve em campo na vitória por 5 a 4 sobre o Al-Ain, sobre a Liga dos Campeões da Ásia.