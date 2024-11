Supercomputador prevê Vitória rebaixado e Bahia em 7º no Brasileirão

Everton Ribeiro e Alerrandro durante clássico Ba-Vi - Foto: EC Bahia/Tiago Caldas

Vitória rebaixado para a Série B e Bahia sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. Pelo menos foi o que previu o Supercomputador da Opta, uma empresa especializada em estatísticas esportivas. Em previsão realizada da reta final do Brasileirão, a máquina calculou as probabilidades de título e os riscos de rebaixamento, projetando a classificação de cada equipe da Série A.

O Vitória, que saiu da zona de rebaixamento após a vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, aparece como um dos favoritos ao rebaixamento, com 26% de terminar na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Já o Bahia foi projetado terminando na mesma posição que ocupa na classificação atual. O Supercomputador projetou o Tricolor com 32,2% de chance de terminar na sétima posição.

Para fazer o cálculo e chegar às conclusões, a Opta analisa as cotações do mercado de apostas e índices do ranking da empresa, que é baseado nas atuações recentes e no histórico dos clubes.Seguindo essas variáveis, a máquina simulou todos os jogos milhares de vezes para montar a previsão da tabela final.

Confira a classificação projetada pela Opta: