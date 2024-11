Vitória divulga programação para confronto direto contra o Fluminense

Vitória fará quatro sessões de treino para mirando o Fluminense no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC VItória

Após a importante vitória contra o RB Bragantino, o elenco rubro-negro gira a chave e foca em outro confronto direto. Dessa vez o adversário será o Fluminense, em jogo marcado para o próximo sábado, 26, às 16h30, no Barradão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Leia mais:

>> Atacante celebra marca pessoal e projeta evolução: "Melhorar mais"

>> Com sete pendurados, Fluminense pode pegar o Vitória desfalcado

>> Vitória ultrapassa Bahia e tem a 8ª melhor campanha do returno

A equipe principal terá quatro sessões de treinamentos na Toca do Leão. Na manhã desta segunda-feira, 21, os atletas não relacionados no jogo contra o Bragantino e aqueles que estão em transição física trabalharam no CT Manoel Pontes Tanajura. Após dois dias de folga, o elenco retorna as atividades na manhã desta terça-feira, 22.

Os treinamentos de quarta e quinta-feira serão no turno da tarde. A preparação será concluída na manhã desta sexta-feira, 25. Logo depois, os atletas entram em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães.

Para esta partida, o técnico Thiago Carpini terá o desfalque do capitão Wagner Leonardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os zagueiros Edu e Bruno Uvini brigam por posição. Recuperado de lesão muscular, o volante Caio Vinícius pode ser uma opção no banco de reservas.

Vindo de duas partidas sem perder, o Leão da Barra é o 16º colocado, primeiro time fora do Z-4, com 32 pontos ganhos. Uma posição acima, o Fluminense ocupa a 15ª colocação, com 33 pontos somados.

Confira a programação do Leão da Barra para encarar o Fluminense:



Segunda (21) - 9h

Treino para os atletas não relacionados e em transição

Folga para os demais atletas;



Terça (22) - 9h:

Treino



Quarta (23) - 16h:

Treino



Quinta (24) - 16h:

Treino;

Coletiva virtual (A definir);



Sexta (25) - 9h:

Treino;



Sábado (26)

Jogo - Vitória x Fluminense

Barradão - 16h30;



Domingo (27)

Folga;