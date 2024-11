Com sete pendurados, Fluminense pode pegar o Vitória desfalcado

Técnico Mano Menezes pode ter atletas suspensos para o jogo contra o Vitória - Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Adversário direto do Vitória na luta contra o rebaixamento, o Fluminense recebe a visita do Athletico-PR nesta terça-feira, 22, às 19h30, no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. O time carioca está com o sinal de alerta ligado, pois tem sete jogadores pendurados e pode enfrentar o rubro-negro baiano desfalcado.

Os jogadores com dois cartões amarelos no Tricolor são Fábio, Bernal, Kauã Elias, Manoel, Marquinhos, Paulo Henrique Ganso e Thiago Silva. Caso esses atletas sejam advertidos contra o Furacão, estarão suspensos do jogo contra o Vitória.

Briga para escapar da zona de rebaixamento está intensa

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Fluminense ocupa a 15ª colocação, com 33 pontos somados. Uma posição abaixo, o Leão da Barra é o 16º, primeiro time fora do Z-4, com 32 pontos ganhos.

Adversário do Tricolor das Laranjeiras, o Athletico vem em queda livre. Numa sequência de três empates e sete derrotas nos últimos 10 jogos, o Furacão ocupa o 18º lugar, com 31 pontos. Vale salientar que a equipe comandada pelo argentino Lucho Gonzales tem dois jogos a menos.