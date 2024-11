Vitória confirma reconhecimento facial em todos os setores do Barradão

Torcedores do Vitória acessam o Barradão por meio do reconhecimento facial - Foto: Vini Olivier | EC Vitória

Os torcedores que compareceram ao Barradão no último sábado, 19, para a partida entre Vitória e Red Bull Bragantino, notaram uma nova medida de segurança: equipamentos de reconhecimento facial foram instalados nas catracas de acesso ao local.

O sistema de reconhecimento facial começou a ser testado em agosto e estava em funcionamento no setor de cadeiras. A partir do jogo contra o Fluminense, marcado para as 16h30 de sábado, 26, a medida será estendida para os setores de arquibancada e visitante. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do clube.

Leia mais:

>> "Não quero me envolver nisso", diz Carpini sobre renovação para 2025

>> Corinthians acusa Flamengo de presentear árbitro e dirigente ironiza

>> Há um ano sem jogar, Neymar faturou quase 1 bilhão pelo Al-Hilal

O check-in para sócios que desejam comparecer à partida contra o Fluminense está aberto, exigindo que os associados realizem o cadastramento facial por meio do aplicativo do clube. Essa medida visa garantir um acesso mais ágil e seguro ao estádio.

Em nota, o Sou Mais Vitória, responsável pela gestão do sistema de sócios do clube, ressaltou que a implementação do sistema de reconhecimento facial tem como objetivo melhorar a experiência do torcedor. O novo recurso promete acelerar a entrada no estádio, reduzir filas e prevenir fraudes, oferecendo mais conforto e segurança aos presentes.

"O Sou Mais Vitória, programa de sócios do clube, em parceria com a Ingresso S.A. e a SBS, segue empenhado em proporcionar uma experiência cada vez mais moderna e completa aos seus associados. Essa integração de tecnologias reflete o compromisso do Vitória em manter seus torcedores e sócios atualizados com as melhores inovações disponíveis no mercado", diz a nota.