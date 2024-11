Há um ano sem jogar, Neymar faturou quase 1 bilhão pelo Al-Hilal

Neymar durante treino com o Al-Hilal - Foto: Divulgação/ @neymarjr

Na contagem regressiva para voltar aos gramados, o brasileiro Neymar Jr já soma mais de um ano sem disputar partidas oficiais, por clubes e Seleção. Apesar do período em que ficou lesionado, o camisa 10 não se abalou financeiramente, recebendo cerca de 160 milhões de euros (R$ 981 milhões na cotação atual) do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Neymar está na equipe saudita desde agosto de 2023, quando assinou um vínculo de duas temporadas. Entretanto, não protagonizou grandes momentos, tendo somado apenas cinco jogos e colaborando com um gol.

Leia mais:

>>"Não quero me envolver nisso", diz Carpini sobre renovação para 2025

>>Neymar volta aos campos nesta segunda, um ano após lesão

>>Charles Leclerc vence GP dos EUA de F1 com dobradinha da Ferrari

De acordo com o jornal francês "L'Equipe", o salário do craque poderia ser de até 320 milhões de euros por ano, caso conseguisse bater algumas metas. Pela baixa quantidade de participações, o brasileiro se manteve no valor inicial.

O camisa 10 da Seleção Brasileira sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo em outubro do ano passado, quando enfrentava o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Desde então, vem se recuperando e está cada vez mais próximo de jogar futebol.

O retorno está previsto para ocorrer nesta segunda-feira, 21, pela Liga dos Campeões da Ásia. O Al-Hilal enfrentará o Al Ain, dos Emirados Árabes, às 13h, pela 3ª rodada do torneio. O brasileiro está na lista de relacionados do treinador Jorge Jesus.