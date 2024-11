Neymar volta aos campos nesta segunda, um ano após lesão

O jogador do Al Hilal foi incluído na lista de convocados - Foto: Atta Kenare / AFP

O atacante Neymar está prestes a retornar aos gramados nesta segunda-feira, 21, exatamente um ano e quatro dias após sua última partida, quando se lesionou jogando pela Seleção Brasileira. O jogador do Al Hilal foi incluído na lista de convocados pelo treinador Jorge Jesus, que afirmou que Neymar "está totalmente recuperado" para o jogo contra o Al-Ain, marcado para às 13h, válido pela Liga dos Campeões da Ásia.

No final de semana, Neymar participou dos treinos com a equipe e, embora sua presença na partida não esteja garantida, ele compartilhou um vídeo nas redes sociais do clube, onde anunciou que “alguém está voltando”.

O atacante estava afastado desde 17 de outubro de 2023, após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo durante uma partida contra o Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.