Pela quarta vez consecutiva, Rayssa Leal é campeã de street do STU Rio

- Foto: Julio Defeton / CBSK

Após mais de 20 horas de espera por causa da chuva, o Pro Tour Rio chegou ao seu final. Rayssa Leal e Sky Brown, respectivamente, foram consagradas como as campeãs das finais do Street e do Park feminino neste domingo, 20. Foi o terceiro ano seguido com vitória de Rayssa no Rio de Janeiro.

Final do Street

Com 82,80, a skatista brasileira acertou as manobras somando com a best trick já na primeira volta. Desse modo, passou a liderar a competição e aguardou as voltas das demais concorrentes para comemorar. A australiana Chloe Covell e a espanhola Daniela Terol se revezaram na disputa pelo segundo lugar.



“Cada ano é uma experiência diferente, é um aprendizado diferente. Vim para cá com a mentalidade de fazer algo que eu nunca tinha feito antes. Só de estar aqui mais um ano seguido, ter a mesma pista e saber que eu posso fazer mais, é um aprendizado muito grande”, comemorou Rayssa.

Outra brasileira, Pâmela Rosa, ficou com a quarta colocação, ao marcar 60,60 na segunda volta. Miyu Ito ficou com o quinto lugar (60 pontos) e Isabelly Ávila foi a sexta (50,40 pontos).

Decisão do Park

A britânica Sky Brown, medalhista de bronze em Tóquio 2020 e Paris 2024, dominou no Park e foi bicampeã. Começou já na liderança com 82,20, mas sua nota melhorou ainda mais nas voltas seguintes, atingindo a melhor nota na quinta volta, com 90,50.

Em segundo lugar, ficou a australiana Arisa Trew, com 86,67 pontos, nota que também veio na sua quinta volta. E a brasileira Raicca Ventura, com seus 80 pontos que fez na terceira volta.