Flamengo vence no placar agregado e avança à final da Copa do Brasil

Gerson, meio-campista do Flamengo - Foto: Gilvan Souza/CRF

Mesmo com um jogador a menos desde a reta final do primeiro tempo, o Flamengo segurou o empate em 0 a 0 contra o Corinthians, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, e avançou para a final da competição depois de vencer pela vantagem mínima no confronto de ida. O duelo na Neo Química Arena foi marcado pela expulsão do atacante Bruno Henrique, do Rubro-Negro, aos 27 minutos da primeira etapa.

Com o resultado, o clube carioca chega a 10ª final do torneio e segue vivo na busca pelo o penta-campeonato. O Flamengo é o time que mais vezes foi finalista na história da Copa do Brasil.

O JOGO

O Corinthians pressionou o Flamengo na Neo Química Arena, mas não criou chances e teve um gol anulado. Com a expulsão de Bruno Henrique, o Timão teve um jogador a mais, mas também falhou nas finalizações. O jogo terminou sem gols, 0 a 0, apesar das oportunidades nos minutos finais.

Agora, o Rubro-Negro se prepara para encarar o Atlético-MG nas decisões da competição. Após a vitória por 1 a 0 em São Januáruo, o Galo eliminou o Vasco nas semifinais e fará a grande final contra a equipe comandada pelo técnico Filipe Luis.