Carpini dá dica sobre substituto de Wagner Leonardo: "Tem me agradado"

Thiago Carpini à beira do campo na partida contra o Bragantino - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O treinador do Vitória, Thiago Carpini, lamentou a suspensão do zagueiro Wagner Leonardo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai defalcar o Rubro-Negro contra o Fluminense. Na entrevista coletiva após o triunfo por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, neste sábado, o técnico analisou os possíveis substitutos do capitão e rasgou elogios à Edu, indicando que o defensor possa ser titular na partida contra o Tricolor Carioca.

"Sem dúvida vamos sentir a ausência do Wagner [Leonardo], uma referência para o Vitória. Mas, na minha opinião, um dos melhores jogos que fizemos em casa foi contra o Vasco, nós perdemos e o Matheusinho não jogou. Eu procuro valorizar aqueles que vão ter a oportunidade de participar, é importante pro Wagner esse descanço também, para voltar zerado para essa reta final. Temos a opção do Andrei, do Bruno Uvini, do próprio Edu, que tem entrado muito bem nos jogos e tem me agradado bastante. É um jogador que também tem possibilidade de jogar dos dois lados, assim como o Néris", analisou o comandante do Rubro-Negro.

Edu e Wagner Leonardo em treino no VItória | Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Questionado sobre a escalação do Vitória, Carpini explicou porque os meio-campistas Jean Mota e Ricardo Ryller iniciaram entre os titulares na partida. Analisando o Bragantino, que costuma jogar em transições rápidas, o treinador queria ter mais o controle da partida, não deixando Matheusinho sobrecarregado na criação. O comandante também admitiu que a estratégia deu errado na maior parte da partida.



"A ideia do Jean [Mota] era a gente tentar controlar um pouco mais o jogo, já que todos os jogos que vimos do Bragantino, eles fazem uma linha de 5 antes da primeira linha, um 4-5-1 e, em alguns momentos, vejo o Matheusinho um pouco sobrecarregado nessa crianção, já que os jogadores de lado só dão profundidade e nunca vêm de fora para dentro para essa circulação de bola. A ideia era ter dois jogadores atrás dessa segunda linha para a gente poder sustentar um pouco mais o jogo e, na parte final, a gente soltar um pouco mais e ser mais ofensivo. Em alguns momentos foi bom, mas na grande parte do jogo não, não tenho problema nenhum em dizer isso", comentou.

Jean Mota em treino no VItória | Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Agora focado na partida contra o Fluminense, no próximo sábado, 26, às 16h30, novamente no Barradão, o Vitória se prepara para seguir enfrentando a sequência de confrontos diretos na luta contra o rebaixamento. Questionado sobre o nível de preparação da equipe, Carpini exaltou o mental do Vitória.



"A gente chega em um momento muito bom mentalmente, é uma equipe muito forte, principalmente jogando dentro de casa. Não tem como não enaltecer mais uma vez nosso fator torcida, outro show a parte mais uma vez, a gente agradece o apoio", concluiu.

Depois de enfrentar o Tricolor carioca, o Rubro-Negro enfrenta mais três adversários, de forma consecutiva, que também lutam para se distaciar do Z-4. O Leão da Barra visita o Ahletico-PR, recebe o Corinthians e sai para enfrentar o Criciúma, equipes que figuram posições na parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro.